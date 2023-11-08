Kentsel dönüşümde süreç hızlanıyor: Bina sahibine mali avantaj sağlanacak

"KENTSEL DÖNÜŞÜM BİR GÜVENLİK MESELESİDİR"



Adil Karaismailoğlu, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporda da kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması konusunda tavsiyelerin yer aldığını, bu konudaki diğer çalışmalar da incelenerek yasanın hazırlandığını anlattı.



Kentsel dönüşümde özellikle İstanbul'un öne çıktığını söyleyen Karaismailoğlu, "İstanbul'da yaklaşık 7,5 milyon bağımsız bölümden bahsediyoruz. Bunun 2 milyonunun acil dönüştürülmesi gerekiyor. Çok acil dönüştürülmesi gereken 600 bin bağımsız bölüm var. Bunlar, yasayla birlikte inşallah çok daha hızlı dönüşecek." dedi.



İstanbul'daki AK Parti'li belediyelerin, kentsel dönüşüm için çok büyük çaba gösterdiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Vatandaşımızın da çok hassasiyet göstermesi, bu işlerin hızlandırılması yönünde etkisi olması gerekiyor. Ama maalesef başlanmış kentsel dönüşümlerde bile çok problemler yaşadık. Bütün bölgelerde çok sıkıntılar yaşandı, vatandaşlarımızın farklı talepleri nedeniyle mahkeme süreçlerinde tıkanan yerler vardı. Bir taraftan da CHP'li belediyelerin gündemi hiçbir zaman kentsel dönüşüm olmadı." ifadesini kullandı.



Olası bir depremin yaratacağı etkilerin gözden geçirilmesinin çok önemli olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Kentsel dönüşüm bir güvenlik meselesidir." sözlerini sarf etti.



Karaismailoğlu, 6 Şubat depremlerinde yıkılan çok sayıda binada yaklaşık 50 bin vatandaşın yaşamını yitirdiğini dile getirerek, deprem bölgesinde yıkılmayan binaların kanunlara uygun inşa edildiğine dikkati çekti. Adil Karaismailoğlu, "Özellikle kamu ve TOKİ'nin yaptığı binalar sapasağlam ayakta duruyor. Demek ki yapılabiliyormuş. Biz de o dirençli binaların yapılabilmesi ve vatandaşlarımızın daha güvenli ortamlarda hayatını devam ettirebilmesi için sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. İnşallah bundan sonra yerel yönetimler de destek verecek. Bakanlığımız zaten bu işi üstlendi. İnşallah bundan sonra çok hızlı bir dönüşüm yaşanacak." değerlendirmesinde bulundu.



Kanunla kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlandırılacağını kaydeden Karaismailoğlu, "Bir mahkeme süreci 750 güne varabiliyordu, bu kanunla birlikte bu mahkeme süreci 160 günde bitebilecek. Kentsel dönüşümle bir binayı yenilemek, depremden önce bir birim maliyetliyse depremden sonra 10 birim maliyetle oluyor. Tam 10 katına yapabiliyorsunuz. Buradan alacağımız çok dersler var." diye konuştu.

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