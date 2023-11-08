SON DAKİKA HABERİ: Kentsel Dönüşüm düzenlemesi yasalaştı

Son dakika haberi! Afet riski bulunan bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılmasına yönelik hazırlanan kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.



21 maddelik yasayla, başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye’de binaların afetlere dirençli hale getirilmesi, kentsel dönüşümün hızlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, kentsel dönüşüm kararı için hak sahiplerinin üçte iki çoğunluğunun aranması zorunluluğu kaldırılıyor.

Düzenlemeyle, kentsel dönüşüm kararı hak sahiplerinin salt çoğunluğuyla alınacak.

Riskli yapı denetimi Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idarelerce resen yapılabilecek.

Riskli yapıların tespitinin hak sahibi veya kiracılarla engellenmesi halinde mülki idari amirinin yazılı izniyle riskli yapılar çilingir yardımıyla açılarak denetlemesi yapılacak.

Riskli yapıların yıktırılması için maliklere tek seferde 90 günden fazla olmamak üzere süre verilecek. Tahliye engellenirse polis devreye girecek.

