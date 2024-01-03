Kıdem tazminatı ne kadar oldu, zam geldi mi? (2024 kıdem tazminatı tavan fiyatı)

KIDEM TAZMİNATI NEDİR?



Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor.



Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin