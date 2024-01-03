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Kıdem tazminatı ne kadar oldu, zam geldi mi? (2024 kıdem tazminatı tavan fiyatı)

Memurlara yapılan zammın belli olmasıyla kıdem tazminatı tavanı da değişti. 2024 yılının ocak-haziran döneminde tavan 35 bin 057 lira olarak uygulanacak.

Kıdem tazminatı ne kadar oldu, zam geldi mi? (2024 kıdem tazminatı tavan fiyatı)

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. 

Buna göre; enflasyon aralık ayında aylık bazda 2,93 arttı. Enflasyondaki yıllık artış ise yüzde 64,77 oldu. 

Enflasyon rakamının netleşmesiyle yüzde 49,25 olan memur zammına bağlı olarak 2024 yılında uygulanacak kıdem tazminatı tavanı da belli oldu.

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Geçen yılın temmuz-aralık döneminde 23 bin 489 lira olan kıdem tazminatı tavanı, 2024 yılı ocak-haziran döneminde 35 bin 057 lira olarak uygulanacak. 

Bilindiği gibi kıdem tazminatı tavan fiyatı, memur maaş katsayısındaki artışa göre belirleniyor.

Kıdem tazminatı ne kadar oldu, zam geldi mi? (2024 kıdem tazminatı tavan fiyatı) - 1

KİMLERİ ETKİLEYECEK?

Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 35 bin 057 liranın üzerinde olan ve kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek. 

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NEDİR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödeniyor. 

Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil ediliyor.

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