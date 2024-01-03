Memur ve emekli maaşı zammı 2024: 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşı zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?

2024 memur ve emekli zammının ne kadar olduğu, açıklanan 6 aylık enflasyon farkı sonrasında sorgulanmaya başladı. Milyonlarca memur ve emekli, maaşlarına yüzde kaç oranında zam yapılacağını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak. İşte ayrıntılar.