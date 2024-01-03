Memur ve emekli maaşı zammı 2024: 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşı zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?
Memur ve emekli maaşı zammı için bekleyiş sona erdi ve zam miktarı belli oldu. Milyonlarca memur ve emeklisinin zam oranını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon farkı, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belirlendi. 6 aylık enflasyon farkına göre ise en düşük memur ve emekli maaşı zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, 2024 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?
2024 memur ve emekli zammının ne kadar olduğu, açıklanan 6 aylık enflasyon farkı sonrasında sorgulanmaya başladı. Milyonlarca memur ve emekli, maaşlarına yüzde kaç oranında zam yapılacağını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak. İşte ayrıntılar.