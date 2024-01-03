Memur ve emekli maaşı zammı 2024: 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşı zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Memur ve emekli maaşı zammı için bekleyiş sona erdi ve zam miktarı belli oldu. Milyonlarca memur ve emeklisinin zam oranını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon farkı, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla belirlendi. 6 aylık enflasyon farkına göre ise en düşük memur ve emekli maaşı zammının ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, 2024 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Memur ve emekli maaşı zammı 2024: 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşı zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? - 1

2024 memur ve emekli zammının ne kadar olduğu, açıklanan 6 aylık enflasyon farkı sonrasında sorgulanmaya başladı. Milyonlarca memur ve emekli, maaşlarına yüzde kaç oranında zam yapılacağını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak. İşte ayrıntılar.

EKONOMİ HABERLERİ

Memur ve emekli maaşı zammı 2024: 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşı zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? - 2

2024 MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Enflasyonda 2023 tablosunun netleşmesiyle memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu.

Enflasyon 2023 yılını yüzde 64,77 ile tamamladı. Son 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşti.

Böylelik memur ve emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 37,57 olarak gerçekleşti.

Memur ve emekli maaşı zammı 2024: 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşı zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? - 3

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor.

Memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak.

Memur ve emekli maaşı zammı 2024: 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşı zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? - 4

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Enflasyon kasımda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda yüzde 61,98 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 olarak gerçekleşti.

Bu sonuçla beraber, emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 33.65 oranında enflasyon farkı ortaya çıkmıştı.

Bugün açıklanan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklinin alacağı 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşti.

Memur ve emekli maaşı zammı 2024: 6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur ve emekli maaşı zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? - 5

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında yüzde 37,57'lik enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.

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