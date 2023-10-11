Kıdem tazminatında sistem değişikliği iddiaları | Bakan Işıkhan: Böyle bir çalışmamız yok

Bakan Işıkhan, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında, emeklilere bir defaya mahsus verilecek 5 bin lirayla ilgili açıklamalarda bulundu.



Bakanlık olarak 5 bin liralık ödeme için teknik çalışmalarını tamamladıklarını belirten Işıkhan, "Meclis'e sunacağız. AK Parti Grup Başkanvekilimiz bu konudaki gerekli prosedürü sürdürecek. Meclis süreci ne kadar kısa sürede sonuçlanırsa emeklilerimiz için daha yararlı olacaktır. Kasım ayının 15'ine yakın bu ödemeyi yapacağız. Emeklilerimiz hesaplarında bu rakamı görecekler." dedi.



KIDEM TAZMİNATINDA SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ İDDİALARI



Kıdem tazminatında sistem değişikliği iddialarına ilişkin soruya Işıkhan, "Bakanlık olarak böyle bir çalışmamız yok. İşçilerimiz, işverenlerimiz, sendikalarımız rahat olsunlar. Orta Vadeli Program'da da aslında ifade ettiğimiz bir cümle yer almamakta. Şu an bir çalışmamız yok. Bakanlığımızın ilerleyen zaman içerisinde de bir çalışması söz konusu değil." yanıtını verdi.



Bakanlığında tüm çalışmaların sosyal diyalog çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirten Işıkhan, çalışma hayatını ilgilendiren konularda işçi ve işveren temsilcileriyle istişarelerde bulunarak bakanlığın sosyal boyutunu da güçlendirdiklerini söyledi.



"BAĞ-KUR'LULARA 5 YIL ÖNCESİNDEN EMEKLİ OLMA HAKKI"



Işıkhan, Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesine yönelik çalışmalar hakkındaki soruya "Bu konuda talimatlarımızı aldık, çalışmalarımıza başladık." cevabını verdi.



Yapılacak düzenlemeyle Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinden emekli olma hakkının tanınacağını kaydeden Işıkhan, bütçe disiplini doğrultusunda bu hedeflerini de gerçekleştireceklerini bildirdi.



"2 MİLYON EYT BAŞVURUSUNU SONUÇLANDIRDIK"



Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında yürütülen çalışmalara dair soru üzerine Işıkhan, "Bugüne kadar yaklaşık 2 milyon EYT başvurusunu başarıyla sonuçlandırdık ve sigortalılarımıza bildirdik. 120 bine yakın dosyamızla ilgili işlemlerimiz devam ediyor. Hedefimiz, 120 bin dosyamızı aralık ayının ortasında bitirmek." dedi.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI



Işıkhan, ev hanımlarına emeklilik hakkının getirilmesine yönelik çalışmalar hakkında ise "Bu da Cumhurbaşkanımızın mayıs ayındaki seçim dönemimizde önemli müjdeleri arasındaydı. İnşallah 5 yıllık dönem içerisinde ev kadınlarına bu iyileştirmeyi yapacağız. İsteğe bağlı sigortalı kapsamında üçte birlik prim desteğini devletimiz ödeyecek." açıklamasında bulundu.