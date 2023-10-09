Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 29 Ekim emekli ikramiyesinde son durum

Geçtiğimiz haftalardan bu yana kamuoyunun gündeminde yer alan 29 Ekim'de emeklilere verilecek ikramiye konusuna dair Cumhurbaşkanı'ndan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Peki, emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 29 Ekim emekli ikramiyesinde son durum - 1

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber, emeklilere 5000 lira ikramiye gündemi meşgul etmeye başlamıştı. Son yıllarda Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda verilen emekli ikramiyesi ile ilgili gelişmeler, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle yeniden gündeme geldi. Bir kereye mahsus olmak üzere, emekli vatandaşlara ve hak sahiplerine 5000 lira tutarında ikramiye ödenmesi gündemde. Konuya ilişkin en yetkili isim olan Cumhurbaşkanı'ndan açıklama geldi. İşte, 29 Ekim emekli ikramiyesinde son durum...

TÜRKİYE HABERLERİ

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 29 Ekim emekli ikramiyesinde son durum - 2

CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin sonrasında Erdoğan, Kasım ayının ilk haftasında emekli olup çalışmayan emeklilere bir kereye mahsus 5.000 TL ikramiye verileceğini açıkladı.

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 29 Ekim emekli ikramiyesinde son durum - 3

EMEKLİLERE 29 EKİM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Yaklaşık 17 milyon emekli Ramazan ve Kurban Bayramı'nda iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesi yapılacak.

Ödemelerin Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 29 Ekim emekli ikramiyesinde son durum - 4

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

DAHA FAZLA GÖSTER