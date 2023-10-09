Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 29 Ekim emekli ikramiyesinde son durum

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber, emeklilere 5000 lira ikramiye gündemi meşgul etmeye başlamıştı. Son yıllarda Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda verilen emekli ikramiyesi ile ilgili gelişmeler, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle yeniden gündeme geldi. Bir kereye mahsus olmak üzere, emekli vatandaşlara ve hak sahiplerine 5000 lira tutarında ikramiye ödenmesi gündemde. Konuya ilişkin en yetkili isim olan Cumhurbaşkanı'ndan açıklama geldi. İşte, 29 Ekim emekli ikramiyesinde son durum...