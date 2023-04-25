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"Kira artış sınırı uzarsa davalar artar"

Konut kiralarına Haziran 2022'den bu yana yüzde 25 zam sınırı uygulanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Temmuz'da sona erecek uygulamada sürenin uzatılacağını açıkladı. Uzmanlar, uygulamanın devam etmesinin davaları artırabileceğini belirtiyor.

"Kira artış sınırı uzarsa davalar artar"

artışına yüzde 25 üst sınır uygulanmaya devam edecek.

Normal şartlarda kira artış oranı Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre belirleniyor. 12 aylık enflasyon yani TÜFE rakamı kadar zam yapılabiliyor.

Yükselen enflasyon nedeniyle hükümet geçtiğimiz yıl Haziran'da artışa yüzde 25 tavan sınırı getirdi.

Temmuz'da bitecek düzenlemenin ise uzatılması gündemde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT canlı yayınında yaptığı açıklamada, bu yönde adım atacaklarını duyurdu.

"DAVALAR ARTAR"

Uzmanlara göre, bu durum kira davalarını artırabilir.

Gayrimenkul Derneği Şirketi Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, "Mahkeme ve uzlaşım süreçlerinin artması anlamına gelir. İlk yüzde 25 sınırlaması uygulamasında bunu görmüştük." dedi.

Bakan Kurum'dan kira artış düzenlemesi açıklaması (Kirada yüzde 25 sınırı uzatılacak mı?)

Bakan Kurum'dan kira artış düzenlemesi açıklaması (Kirada yüzde 25 sınırı uzatılacak mı?)

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kiralarına uygulanan yüzde 25 tavan işyerlerine uygulanmıyor.

Mart'ta işyerleri için kira artış üst sınırı yüzde 70,2 oldu.

Eğer üst sınır getirilmeseydi konut kiralarına da bu oranda zam yapılabilecekti.

Maya, "Satış fiyatı ile kira değeri arasında uyumsuzluk ortaya çıkacaktır. Yüzde 25 kira zammı yapmak yerine kiracıyı tahliye ettirmenin yollarını arayabilir." derken özellikle yatırım amaçlı konut alımlarının sakinleşmesini beklediğini ifade etti. 

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