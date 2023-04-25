"Kira artış sınırı uzarsa davalar artar"

Konut kiralarına uygulanan yüzde 25 tavan işyerlerine uygulanmıyor.



Mart'ta işyerleri için kira artış üst sınırı yüzde 70,2 oldu.



Eğer üst sınır getirilmeseydi konut kiralarına da bu oranda zam yapılabilecekti.



Maya, "Satış fiyatı ile kira değeri arasında uyumsuzluk ortaya çıkacaktır. Yüzde 25 kira zammı yapmak yerine kiracıyı tahliye ettirmenin yollarını arayabilir." derken özellikle yatırım amaçlı konut alımlarının sakinleşmesini beklediğini ifade etti.