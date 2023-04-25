"Kira artış sınırı uzarsa davalar artar"

Kira artışına yüzde 25 üst sınır uygulanmaya devam edecek.
Normal şartlarda kira artış oranı Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre belirleniyor. 12 aylık enflasyon yani TÜFE rakamı kadar zam yapılabiliyor.
Yükselen enflasyon nedeniyle hükümet geçtiğimiz yıl Haziran'da artışa yüzde 25 tavan sınırı getirdi.
Temmuz'da bitecek düzenlemenin ise uzatılması gündemde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, bu yönde adım atacaklarını duyurdu.
"DAVALAR ARTAR"
Uzmanlara göre, bu durum kira davalarını artırabilir.
Gayrimenkul Derneği Şirketi Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, "Mahkeme ve uzlaşım süreçlerinin artması anlamına gelir. İlk yüzde 25 sınırlaması uygulamasında bunu görmüştük." dedi.
Konut kiralarına uygulanan yüzde 25 tavan işyerlerine uygulanmıyor.
Mart'ta işyerleri için kira artış üst sınırı yüzde 70,2 oldu.
Eğer üst sınır getirilmeseydi konut kiralarına da bu oranda zam yapılabilecekti.
Maya, "Satış fiyatı ile kira değeri arasında uyumsuzluk ortaya çıkacaktır. Yüzde 25 kira zammı yapmak yerine kiracıyı tahliye ettirmenin yollarını arayabilir." derken özellikle yatırım amaçlı konut alımlarının sakinleşmesini beklediğini ifade etti.