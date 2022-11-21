Kirişçi: Yusufeli Barajı, 750 bin Togg'un elektrik ihtiyacını karşılayabilir

Artvin'de yapımı tamamlanan ve çift eğrilikli beton kemer sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1. dünyanın 5. en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), yarın gerçekleşecek tören ile su tutmaya başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Yusufeli Barajı'nı NTV'ye değerlendirdi.

Kirişçi, Türkiye açısından mega bir proje olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye açısından önemli ve mega bir proje. Bu mega projeyi mega yapan bazı vasıflar var. Bunların başında 558 megavatlık gücü geliyor. Ayrıca 1,9 milyar kilovat saatlik elektrik üretiyor olacak ve Antalya'nın enerji ihtiyacı karşılanabilecek. Bu barajdan 750 bin adet TOGG otomobilin elektrik ihtiyacının karşılanabileceğini düşünelim. Böylelikte de bu barajın ne kadar önemli olduğunu ifade etmiş olalım. Yusufeli Barajı, Türkiye'nin hidroelektrik alanında gücünün yüzde 2'sini tek başına karşılayacak. Türkiye'nin belki yeraltı zenginlikleri yok ama hidroelektrik gücü var. 2002'de baraj sayısı 276 iken bugün 930'a kadar çıktı. Ayrıca yine 2002 yılında 133 milyar metreküp depolama alanı olan barajlarımızın bugün büyüklüğü 183 milyar metreküpe kadar çıktı."

"BARAJLARDA BİZLERİ KORKUTUCAK BİR DURUM YOK"

Kirişçi, barajlarda korkulacak bir su rezervi seviyesi bulunmadığını belirterek şunları kaydetti:



"Türkiye su zengini veya fakiri bir ülke değildir, yarı kurak kuşakta yer alan bir ülkedir. Bundan dolayı suyu bilinçli kullanmamız gerekir. Depolarımızda tutulan su miktarı 2002 yılına göre yüzde 38 artış göstererek 183 milyar metreküpe çıktı. Suyun en çok kullanıldığı alan tarımsal sulamadır. Bakanlık olarak tarımsal sulamalarda basınçlı sistemlere geçilmesini tavsiye ediyoruz. Buradan hareketle suyu tasarruflu olarak kullanmamız gerekiyor. Geçtiğimiz yıllara göre eylül ayında 1 derecelik sıcaklık artışı olduğunu gördük. Ekim ayında da bunun devam ettiğini farkındayız. Mevsimlerde kısmı olarak bir kayma var. Fakat barajlarımızda bizleri korkutacak bir su rezervi seviyesi bulunmamaktadır. Ancak bu durum bizim savurganlık yaptırmamızı gerektirmez."

