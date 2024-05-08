Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 8 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları , piyasa katılımcılarının ABD'de olası faiz indirimlerinin zamanına ilişkin değerlendirmede bulunması ve para politikasına yönelik yeni ipuçları aramasıyla dar aralıkta seyretti. Ons altın , bugün 2.316 dolar civarında işlem gördü. Gram ve çeyrek fiyatları, hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi. Gram altın , 2.402 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 3.930 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 105,4 seviyesine yükseldi.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizine ilişkin izleyeceği yola yönelik yetkililerinin karışık açıklamalarını ve ekonomik verileri değerlendirdi.



Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in yüksek seyrini koruyan enflasyon nedeniyle bu yıl faiz indirimlerinden vazgeçmesi gerekebileceğini söyledi.



Fed Başkanı Jerome Powell, geçen hafta para politikasını gevşetmek için bekleme süresinin beklenenden uzun olabileceğini ancak kendisinin hâlâ faizleri düşürmekten yana olduğunu söylemişti.



Fiyat baskıları sürse de geçen hafta açıklanan ABD tarım dış istihdam verileri istihdam piyasasının zayıfladığına işaret etti.



Gelecek hafta açıklanacak olan ABD tüketici fiyatları verisi yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.