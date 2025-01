Kırmızı ette fahiş fiyatla mücadele: 40 bin hayvan alınacak

Et ve Süt Kurumu (ESK), Ramazan ayı öncesinde vatandaşın uygun fiyatla kırmızı ete ulaşması için bir dizi tedbirleri hayata geçirdi.



Buna göre kurum, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Ramazan ayının başına kadar yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedariki yapılacağını duyurdu.



Söz konusu hayvanların kesimi sonrası elde edilecek karkas etler, uygun fiyattan PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılacak.



Açıklamada, "Böylelikle her Ramazan ayı öncesinde sebepsiz yere yapılan fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır." ifadesine yer verildi.