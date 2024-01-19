Kızıldeniz gerilimi gıda ticaretini nasıl etkiledi?

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı ticari gemilere saldırıları denizcilik şirketlerinin rotalarını Ümit Burnu'na kaydırmalarına yol açtı.



Gemilerin rotasının Afrika'nın güneyindeki Ümit Burnu’na yönlendirilmesi, seyahat süresinin 10-14 gün uzaması ve 4 bin deniz mili (6 bin 500 kilometre) daha fazla yol kat edilmesi anlamına geliyor. Bu şekilde daha uzun bir yolculuk, yakıt maliyetinin yanı sıra sigorta masrafları ve teslimat süresini de artırıyor.



GIDA TİCARETİ NASIL ETKİLENDİ?



Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) açıkladığı verilere göre, Süveyş Kanalı'ndan geçen tahıl ve yağlı tohum hacimlerinde düşüş görülüyor.



Süveyş Kanalı üzerinden yapılan tahıl ve yağlı tohum sevkiyatları, Kasım 2023'teki 7,2 milyon ton seviyesine göre yüzde 18 azalarak Aralık 2023'te 5,9 milyona geriledi. Bölgedeki toplam tahıl ve yağlı tohum sevkiyatları aralıkta bir önceki yılın aynı döneminin beşte birine ulaştı ve üç yıllık ortalamanın yüzde 15 altında kaldı.



Süveyş Kanalı üzerinden bu ayın ilk yarısındaki geçişler 0,9 milyon tonla üç yıllık ortalamaya göre yüzde 63 düşüş kaydetti.



BUĞDAYDA TİCARET HACMİ GERİLEDİ



Kızıldeniz'de buğday ticareti hacmi gerilerken, bu ayın ilk yarısında 0,3 milyon tonluk buğday Süveyş Kanalı'ndan kaçınılarak alternatif rotalar üzerinden sevk edildi.



DTÖ'ye göre, rotalarını değiştiren gemilerin sayısı giderek artmasına rağmen bu durum AB, Rusya ve Ukrayna'dan Asya ve Doğu Afrika ülkelerine yapılan buğday sevkiyatında kısıtlı etkiye yol açtı. Gemilerin rotalarındaki sapmalara rağmen, bu ayın ilk yarısında söz konusu ülkelerden buğday akışı 0,8 milyon ton ile geçen yılın aynı dönemiyle aynı seviyede seyretti.



Almanya merkezli kar amacı gütmeyen ekonomi araştırma kuruluşu Dünya Ekonomisi için Kiel Enstitüsü (IfW Kiel) verilerine göre, küresel ticaret geçen ay bir önceki aya göre yüzde 1,3 geriledi.



GEMİLERİN TONAJI YÜZDE 65 DÜŞTÜ



Dünyanın en büyük denizcilik hizmetleri sağlayıcısı Clarksons Araştırma şirketinden edinilen bilgiye göre, Kızıldeniz'den geçerek Aden Körfezi'ne ulaşan gemilerin toplam tonajı 12-16 Ocak tarihlerinde aylık bazda yüzde 65 geriledi. Bölgedeki konteyner gemilerinin hacmi ise yüzde 90 düştü.



Dökme yük gemilerinde tonaj akışı devam etmesine rağmen bölgeden toplam geçişler yüzde 20 azaldı. Halihazırda Aden Körfezi'ne giren gemilerin tonajı 2023 seviyelerine göre ise yüzde 45 azaldı.

Kızıldeniz'deki saldırılar yakıt krizine yol açabilir Haberi Görüntüle