Kızıldeniz krizi denizcilik sektörü için fırsat mı?

Küresel ekonomide Kızıldeniz'deki krizin etkileri artarak devam ediyor. Son olarak ABD gemisini hedef alan Husilerin saldırıları küresel ticareti alt üst etti. Dev şirketler rotalarını değiştirirken, maliyetler katlandı. Taşımacılık ücretleri ve nakliye süreleri arttı. Stok sorunu da yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.



Nakliye ücretlerinde yaşanan artışlar lojistik şirketlerinin rekor karlar elde ettiği pandemi dönemine benzeyen bir süreci ortaya çıkardı. Bu durumun bir süredir durgunluğa giren denizcilik sektörü için olumlu olabileceği kaydedildi.



Uzmanlar, sürecin üç ile altı ay devam etmesi halinde kârların yeniden 2022 seviyelerine yaklaşabileceğini bildirdi. Denizcilik şirketlerinin iki ya da üç hafta içerisinde milyarca dolarlık kâr elde edebileceği belirtildi.



Lojistik şirketleri Kızıldeniz yerine Güney Afrika'daki Ümit Burnu çevresine yöneldi. Uzayan rotalar ile birlikte navlun talebi gemi arzını geri bıraktı. Navlun fiyatları konteyner başına 10 bin dolara kadar yükseldi.

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