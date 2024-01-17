Kızıldeniz saldırıları havada da fiyatları yükseltebilir

Lojistik şirketlerinin Kızıldeniz'i kullanmamaları ile birlikte deniz taşımacılığında hem maliyetler hem de süreler arttı.



Çin-Avrupa rotasında navlun fiyatları önceki haftaya göre yüzde 91 artış gösterdi. Okyanus navlun fiyatları konteyner başına 10.000 dolara kadar yükseldi.



Bu durum hava taşımacılığına olan talebi artırdı. Söz konusu gelişmenin pandemi sonrası kapasite fazlasıyla uğraşan sektör için pozitif bir gelişme olduğu kaydedildi.



Kızıldeniz'deki gerilimin devam etmesi halinde hava taşımacılığına talebin artmaya devam edeceğini belirten uzmanlar, fiyatların da paralel bir şekilde yükseleceğini ifade etti.

Nakliyeciler, Kızıldeniz krizi ne kadar uzun sürerse, üreticilerin o kadar fazla hava taşımacılığına yöneleceğini söyledi.



Taşıma sürelerinin uzaması nedeniyle üretim de aksamaya başladı. Son olarak Suzuki, tedarik sorunları nedeniyle Macaristan'daki üretimini geçici olarak durdurdu.



Petrol şirketi Shell ise Kızıldeniz üzerinden yapılan tüm sevkiyatları süresiz olarak askıya aldı.



