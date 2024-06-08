Bakan Kacır: Türkiye'ye özgü "garaj modeli" başarıya ulaştı

Bakan Kacır, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından desteklenen, Albaraka Portföy Yönetimi (APY) ve Ostim Teknik Üniversitesi işbirliği ile kurulan APY-Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin (TEKMER) açılışına katıldı.



İstanbul'un teknoloji girişimciliğinde zirvede yer alma iddiasını destekleyecek merkezin girişimciler, yatırımcılar ve gençler için hayırlı olması temennisinde bulunan Kacır, Türkiye'nin 2030 için "100 bin teknogirişim 100 Turcorn" hedefine giden yolda merkezin önemli bir adım olacağını söyledi.



Kacır, teknolojideki hızlı gelişim ve dijital dönüşümün baş döndürücü bir şekilde devam ettiğini belirterek, geleneksel iş modellerini yıkan ve ekonomik büyümenin yeni itici gücü haline gelen tekno girişimciliğin, yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında başat rol üstlendiğine işaret etti.



Türkiye'nin kritik teknolojileri yerli ve milli olarak geliştirmesi, yüksek teknoloji alanlarında daha rekabetçi ürün ve hizmetler sunması için uygulama ve düzenlemeler ile teknoloji girişimlerini büyütmek amacıyla çalıştıklarına dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:



"Akademi ve sanayi arasında köprü vazifesi görerek bilginin ticarileşmesini ve yenilikçi fikirlerin ürün ve hizmetlere dönüşmesini sağlayan teknoparklarımızla yapay zekadan uzay ve havacılığa, biyoteknolojiden finans teknolojilerine pek çok alanda sayısız başarı hikayeleri oluşturduk. Sayıları 1600'e ulaşan AR-GE ve tasarım merkezlerimizdeki firmalarımızın katma değerli üretim odaklı projelerine destek olduk.

60'tan fazla hızlandırıcı ve 80'den fazla Kuluçka Merkezi ile tohum aşamasındaki girişimlerin serpilmesi için uygun bir iklim oluşturduk. 2018'den bugüne paydaşlarımızla düzenlediğimiz TEKNOFEST’lerle milyonlarca gencimizi teknoloji geliştirme yolculuğuna kazandırıyoruz, 'fikirden ürüne giden yolda' binlerce girişimin doğmasına şahitlik diyoruz."



"Girişimlerin, teknoloji dünyasında birer yıldıza dönüşmesini sağlayan 'Deneyap Atölyeleri'ni tüm ülke sathına yaydık." yorumunu yapan Kacır şöyle devam etti:



"Fonların fonu mekanizmalarıyla kamu kaynaklarının girişim ekosistemimizin büyümesinde çarpan etkisi oluşturmasını sağlıyoruz. Ana yatırımcısı olduğumuz Teknoloji ve İnovasyon Fonu'nun, fonların fonu şeklinde yapmış olduğu girişim sermayesi yatırımları aracılığıyla bugüne kadar 66 girişime 112,3 milyon euro yatırım yaptık.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yürüttüğümüz Tech-InvesTR programı çerçevesinde sağlık teknolojilerinden makine öğrenmesine, finansal teknolojilerden giyilebilir teknolojilere kadar 92 farklı girişime 1,95 milyar lira kaynak aktardık."



"BİLİŞİM VADİSİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU KAPSAMINDA 15 MİLYON DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK"



Bakan Kacır, Vakıf Katılım ve Albaraka Türk Katılım Bankasıyla birlikte yürüttükleri Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kapsamında bugüne kadar 38 girişime 15 milyon doların üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini hatırlattı.



Mevzuat düzenlemeleriyle, AR-GE teşviklerinden yararlanan AR-GE merkezleri ve teknopark firmalarının yararlandıkları teşvikleri girişim yatırımlarına yönlendirmesini sağladıklarını dile getiren Kacır, şu bilgileri verdi:



"Bugüne kadar 2 bin 293 teknoloji girişiminin kurulmasını sağlayan TÜBİTAK Girişimcilik Destek Programı’nı (BiGG) bir yatırım programına dönüştürdük. KOSGEB eliyle sadece son 3 yılda fikirlerini hayata geçiren girişimcilerimize 7,4 milyar lira kaynak aktardık.

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejimizin ana uygulamalarından biri 'Turcorn 100 Programı'yla da erken aşamayı başarıyla geçmiş, hızlı büyüme potansiyeli taşıyan teknoloji girişimlerinin, daha hızlı ölçeklenmesine ve küresel pazarlara açılmasına rehberlik ediyoruz.

Geldiğimiz noktada ise 6'sına bakanlık olarak destek verdiğimiz 7 Turcorn'umuz mevcut. Önceki 10 yılda 1 milyar dolar yatırım yapılan Türk teknoloji girişimleri, son 3 yılda 4 milyar dolara yakın yatırım aldı. Evet, Türkiye'ye özgü 'garaj modeli' başarıya ulaşmıştır. Kuşkusuz bu modelin temel yapıtaşlarından birisi de özel sektör öncülüğünde kuluçka aşamasındaki girişimlerin hızlı bir şekilde pazara açılması ve ölçeklenmesi sürecindeki tüm ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kurulan TEKMER'ler.

Bizler de TEKMER Destek Programımızla ülkemizde yeni iş fikirlerinin yeşermesinde öncü role sahip TEKMER’lerimizin yanında yer alıyoruz. TEKMER'lerimiz bünyesinde girişimcilik yolculuğuna devam eden kuluçka firmalarımıza kapsamlı AR-GE teşviklerimizden yararlanma imkanı sunuyoruz."



"ÜLKEMİZDE YAPAY ZEKA EKOSİSTEMİNİN GELİŞMESİNİ MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ AÇISINDAN KRİTİK GÖRÜYORUZ"



Kacır, yenilikçi ürün ve hizmetlerin ticarileşmesi için platform vazifesi gören 27 TEKMER'e ve TEKMER'ler bünyesindeki 350'den fazla teknoloji girişimcisine bugüne kadar sağladıkları desteğin 263 milyon lirayı aştığını söyledi.



Kacır, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz İstanbulumuzun girişimcilik ekosistemindeki yeni başarılarına katkı sunacak APY TEKMER'le de özellikle yenilikçi teknolojilerin öncüsü dijitalleşme ve yapay zeka dikeylerinde fikirlerin girişimlere dönüşmesini sağlayacağız.

Dünyadaki büyük teknoloji firmalarının geliştirdiği çözümlerle tekelleşmesi ve bu alanda diğer ülkeleri bağımlı hale getirmesi riskine ve tehdidine karşı, ülkemizde yapay zeka ekosisteminin gelişmesini Milli Teknoloji Hamlesi açısından kritik görüyoruz." ifadelerini kullandı.



Yapay zeka alanının hızla dönüşen yapısı karşısında, akademik araştırmalar ve sanayinin ihtiyaçları kapsamında araştırma departmanları, yetkinlik merkezleri ve birlikte geliştirme laboratuvarlarıyla bir köprü görevi üstlenen Yapay Zeka Enstitüsü'nü TÜBİTAK bünyesinde kurduklarının altını çizen Kacır, yapılan ve yapılacak çalışmalarla yapay zeka ekosistemini harekete geçirmeye devam edeceklerini söyledi.



Konuşmasının ardından katılımcı ve girişimcilerle merkezin açılış kurdelesini kesen Kacır, daha sonra merkezdeki girişimlerle ilgili bilgi aldı.

