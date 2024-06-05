Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türk Yatırım Fonu KOBİ'leri destekleyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Özbekistan’ın ekonomik reform sürecine ve Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) üyelik süreci ile beraber küresel ekonomiyle bütünleşme sürecine destek vermeye devam ediyoruz” dedi.



Yılmaz, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde düzenlenen Türkiye, Özbekistan iş forumuna katıldı.

İki ülkenin Cumhurbaşkanlarının belirledikleri 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşmak için kararlı bir şekilde çalıştıklarına dikkat çeken Yılmaz, "Türkiye ve Özbekistan gerek birbirine yakın ihracat ve ithalat rakamlarımızla gerekse ikili ticaretimizde ülkelerimizin üretim kapasitelerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak öne çıkardığımız sektörlerle birbirini tamamlayan nitelikte ekonomik yapıya sahip iki ülkedir." dedi.

Yılmaz, hem Türkiye’den hem de Özbekistan’dan iş insanlarını yatırım çağrısı yaptı.

"TÜRK YATIRIM FONU'NDA KOBİLERİ DESTEKLEYECEK"



Yılmaz, Türk Yatırım Fonu ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.



Yılmaz, Özbekistan'ın ekonomik reform, Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) üyelik ve küresel ekonomiyle bütünleşme süreçlerine desteği sürdürdüklerini kaydetti.



"Eşit Sermaye Katkısı ve Eşit Oy" ilkesiyle ve 500 milyon dolar başlangıç sermayesiyle Türk Yatırım Fonunun kurulduğunu anımsatan Yılmaz, "Türk Yatırım Fonu, özellikle altyapı, yenilenebilir enerji, tarım ve turizm alanlarındaki yatırımları finanse edecek ve KOBİ'leri destekleyecektir. Sizlerin bu fonu yakından takip etmenizi, ortak projeler geliştirmenizi tavsiye ediyorum." diye konuştu.

