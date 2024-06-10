GAİB'e bağlı 70 firma TİM'in ilk 1000 ihracatçı listesine girdi

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, GAİB'e bağlı Gaziantep'ten 59, Kahramanmaraş'tan 7 ve Mardin'den 4 firmanın "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" listesinde yer aldığını belirtti.



Başarılarından dolayı söz konusu ihracatçıları tebrik eden Kileci, firmaların, zorlu süreçlerin yaşandığı 2023'te önemli rakamdaki ihracata ulaşmalarının kıymetli olduğuna dikkati çekti.



Gaziantep'in 59 firmayla listede 5'inci il konumunda olduğunu aktaran Kileci, şunları kaydetti:



"Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 11,7 milyar dolar, Gaziantep'ten 10,1 milyar dolarlık ihracatın kayda alındığı 2023 yılı herkes için zor bir yıl oldu. Bugün bu rakamlara ulaştığımızı görmek bizler için umut vadediyor. Bizleri onurlandıran bölge ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum.

GAİB olarak her zaman olduğu gibi var gücüyle çalışan tüm ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 2023'te gösterdiğimiz başarıyı 2024'te de devam ettirmeyi temenni ediyorum."