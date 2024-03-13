Gaziantep Ticaret Odası: Kadın kooperatiflere 1 milyon TL üzerinde destek verdik

GTO’nun Dünya Odalar Yarışmasında dünya birincisi olan “Kadın Kooperatiflerini ve Kadın Girişimcileri Destekleme Projesi” ve “EU-DAHIL Projesi” aracılığıyla deprem bölgesinde maddi hasar alan kadın kooperatiflerine ve KOBİ’lere verdiği toplam destek 13 milyon TL’yi aştı.

TOPLAM DESTEK 13 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE



Sağlanan desteklere ilişkin bir açıklama yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım deprem bölgesindeki ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliğini katkı sunmak için yürüttükleri iki proje aracılığıyla 43 KOBİ ve kadın kooperatifine toplamda 13 milyon TL’yi aşan maddi destek verdiklerini belirtti.

43 KOBİ'YE HAMMADDE DESTEĞİ

Toplam 43 kobi ve kooperatife ihtiyacları doğrultusunda makine teçhizat ve hammadde desteği verdiklerini belirten Yıldırım “Deprem bölgesinde zarar gören kooperatif ve KOBİ’lerimizi iki projemiz kapsamında destekledik. Projelerden biri “Kadın Kooperatiflerini ve Kadın Girişimcileri Destekleme” projesiydi. Diğeri ise deprem felaketi sonrası bölgenin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler ve projeler yürütmek üzere Odamız bünyesinde kurduğumuz "Bölgesel Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Merkezi" tarafından yürütülen İhtiyaç Haritası ve SPARK Türkiye Temsilciliğinin desteklediği “EU-DAHIL” projesiydi" dedi.

"BAŞVURULAR TİTİZLİKLE İNCELENDİ"



Başvuru yapan 431 KOBİ ve kooperatif bu kriterler çerçevesinde proje ekibince yapılan saha ziyaretleri ve sağladıkları dokumanlar kapsamında tek tek değerlendirilildiğini söyleyen GTO Yönetim Kurulu Başkanı, "Yapılan değerlendirmelerin sonucunda, deprem bölgesinde imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren toplam 39 KOBİ ihtiyaçları doğrultusunda toplamda yaklaşık 375 bin Euro makine, teçhizat ve hammadde desteğinde bulunuldu.



Gaziantep’te 4 kadın kooperatifine destek verildiğini söyleyen Yıldırım, “Kadın kooperatiflerini destekleyen projemiz kapsamında UNHCR ve GTO proje uygulama ekipleri yerinde saha ziyaretlerinde bulunarak ihtiyaçlarını tespit ettiler. Gaziantep’te faaliyet gösteren 4 kadın kooperatifine toplam 1 milyon 100 bin TL tutarında teknik malzeme, ekipman ve hammadde desteği sağlandı” diye konuştu.

