Tarım ve gıda üretimine 50 milyon dolar finansman

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ve OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu (OPEC Fund for International Development-OPEC Fund) Türkiye'nin tarım ve gıda üretim sektörlerini desteklemek amacıyla 50 milyon dolar tutarında bir finansman projesine imza attı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın borçlu ve TKYB’nin uygulayıcı kuruluş olarak yer aldığı projede, Viyana, Avusturya merkezli uluslararası bir kalkınma bankası olan OPEC Fund tarafından sağlanan kredi Türkiye genelindeki tarım ve gıda üretim alanında faaliyet gösteren işletmelere finansman sağlamayı hedefliyor.



Kredi, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremden etkilenen 11 ildeki işletmeler öncelikli olmak üzere, Türkiye’de tarım ve gıda üretimi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı için kullandırılıyor.



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