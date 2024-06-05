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İhracatta yüzde 40 döviz satışı devam edecek mi?

Merkez Bankası'nın rezervlerinde yaşanan hızlı artış ile birlikte ihracatçıların gözü "yüzde 40 döviz satışı" uygulamasına çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, uygulamanın devam edeceğini açıkladı. Karahan, yüzde 40 oranının değişebileceğinin de sinyalini verdi.

İhracatta yüzde 40 döviz satışı devam edecek mi?
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TCMB Başkanı Karahan: Asgari ücret konusunda karar verici değiliz

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ihracatçılara getirilen yüzde 40 döviz satışı uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İhracatçılar, bir süredir maliyetlerin arttığını belirterek, yüzde 40 döviz satış oranının düşürülmesini talep ediyordu.

Bu konu dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da gündeme geldi.

Komisyonda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, uygulamanın devam edeceğini öngördüklerini bildirdi.

Karahan, "Rezerv güçlendikçe, enflasyon düşeceğine olan inanç arttıkça ve piyasa koşulları el verdikçe yüzde 40'ı değerlendirebiliriz." diye konuştu.

Merkez Bankası, Liralaşma stratejisi kapsamında, Nisan 2022'de ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetlerde döviz gelirlerinin yüzde 40’ının TCMB’ye satılmasını zorunlu tutmuştu.

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