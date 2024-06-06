KOBİ'lere dijitalleşme uyarısı

Samsun'da KOBİ'lerin dijital dönüşüme ilişkin konferans gerçekleştirildi. Akıllı KOBİ Samsun Dijital Dönüşüm Konferansı, Samsun TSO M. Rifat Hisarcıklıoğlu Salonu'nda yapıldı.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde, TSO ev sahipliğinde gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm Konferansı'nda, KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğu, dijital iş servisleri, dijital satış kanalları, yenilikçi ödeme sistemleri ve açık bankacılık, dijital pazarlama, KOBİ'ler bilgi hizmetleri süreçleri, İK süreçlerinde dijitalleşme, TOBB Karbon Platformu konuları katılımcılar ile paylaşıldı.



Akıllı KOBİ İcra Kurulu Üyesi Başar Ceylan, “Eskiden bir KOBİ'miz e-ticarete başlamak istediğinde, işini dijitalleştirmek istediğinde eşinden, dostundan, çevredeki esnaftan ya da internetten edindiği bilgilerle yetiniyordu. Ancak artık Akıllı KOBİ'de 80 farklı kategoride 2 bine yakın ürün ve hizmetle istediği ürünü inceleyip, karşılaştırıp, teknoloji tedarikçilerimize sorularını yönetiyorlar. Akıllı KOBİ'de fırsat eşitliği de çok önemsediğimiz bir konu. Örneğin Samsun'daki bir teknoloji tedarikçisi neden Tokat'taki bir KOBİ'nin sorunu çözmesin veya farklı illerdeki KOBİ'lerin sorunlarını çözmesin. Kendi ilinde hizmet sağlayan teknoloji tedarikçilerinin de eşit fırsatla Türkiye'nin dört bir yanındaki KOBİ'ler ile buluşturmayı ve tedarikçilerimize yeni bir kanal oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



"KALKINMAMIZ KOBİ'LERDEN GEÇİYOR"



Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ülke olarak kalkınmamızın KOBİ'lerden geçtiğine inanıyoruz. Ancak, günümüzün modern ekonomileri KOBİ'lerimizden artık çok daha fazlasını yapmalarını gerektiriyor. Artık KOBİ'lerimizin birbirleriyle rekabet etmeleri kadar, verimli olmaları, birbirlerine tamamlayıcı olmaları ve birlikte çalışarak ölçek ekonomisine geçebilmeleri de son derece önemli. Bunun yolu ise dijitalleşmeden geçiyor. Teknoloji sayesinde iş bölümünü eskisinden çok daha verimli bir halde gerçekleştirebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde ise dijitalleşmeye ayak uyduramayan KOBİ'lerin faaliyetlerine devam etmesi imkansız hale gelecek. KOBİ'lerin artık daha hızlı dijitalleşmesi gerekiyor" dedi.



Murzioğlu, TOBB olarak KOBİ'lerin dijitalleşmesi süreci için Akıllı KOBİ Platformu'nu hayata geçirdiklerini belirtti.