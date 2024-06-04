Mobilya sektörü sürdürülebilirliğe odaklandı

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, mobilya sektörü olarak dünyanın geleceğini önemsediklerini ve sektörü sürdürülebilirlik odağında geliştirmeye özen gösterdiklerini kaydederek, mobilya, kağıt ve orman ürünleri için ortak bir sürdürülebilirlik eylem planı hazırlandığını bildirdi.



Çevreci çözümlerin artık kaçınılmaz bir gerçek olduğunu kaydeden Güleç, "Dünyamızın geleceğini düşünmek zorundayız. Artık ülkeler sadece ürünlerin niteliğiyle değil, sürdürülebilirliğiyle de rekabet ediyorlar. Mobilya sektörü olarak biz de çağın şartlarına ayak uyduruyor, çevreci çözümler geliştirmeye özen gösteriyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Güleç, sürdürülebilirlik eylem planında "mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörlerinde malzemelerin yeşil dönüşüme uygun bir şekilde tedarik edilmesine, döngüsel ekonomi ilkelerinin benimsenmesine, eko tasarım modelinin uygulanmasına ve çevre dostu tasarımların teşvik edilmesine" odaklandıklarının altını çizdi.



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN NELER YAPILMALI?



MOSFED Başkanı Güleç, sürdürülebilirlik konusunda mobilya özelinde neler yapılabileceğine değinerek, şu açıklamalarda bulundu:



"Bu alanda yapabileceğimiz birçok konu var: Mobilya sektöründe geri kazanılmış ahşap, bambu ve diğer yenilenebilir malzemelerin kullanımı; dayanıklılığa ve uzun ömürlülüğe öncelik veren tasarımların benimsenmesi; eko-tasarım modeline geçilmesi ve döngüsel ekonomi uygulamalarının benimsenmesi; yenilenebilir enerji kullanımı; atık su yönetimi; hem kağıt hem de mobilya sektörü ile bağlantılı kereste ve diğer orman kaynaklarına yönelik sürdürülebilir ahşap tedariki ve sorumlu ormancılık uygulamalarında verimliliğin ek güncellemelerle artırılması bunlardan bazıları."



Ahmet Güleç, mobilya sektörünün Sürdürülebilirlik Eylem Planı'nın önemine işaret ederek, "Artık gelecek süreçte şirketler dayanıklılık ve uzun ömürlülüğe öncelik veren tasarımları benimsemeli. Bununla birlikte mobilya atıkları azaltılmalı." ifadelerini kullandı.