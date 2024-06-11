Türk iş dünyası için Paris'te imza

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) arasında iş dünyasına yönelik iş birliği anlaşmasına imza atıldı.



Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 maddelik iş birliği anlaşmasının imza töreni, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile ICC Genel Sekreteri John Denton'un katılımıyla Paris'te düzenlenen Dünya Konseyi toplantısında gerçekleştirildi.



Finansman programlarından dijital ihracata kadar birçok alanı kapsayan anlaşmayla, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin de desteğiyle Incoterms Programı, uluslararası ticaret, tedarik zinciri finansmanı, yeşil pazarlama ve ICC küresel öğrenme programlarının Türk iş dünyasının hizmetine sunulması planlanıyor.



Anlaşma çerçevesinde, ICC Bankacılık Komisyonu ile sürdürülebilir ticaret ve finansmanına ilişkin Türkiye'de bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi de hedefleniyor.



Ayrıca Türkiye'deki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin elektronik ihracat yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.



Öte yandan, ICC menşe belgeleri bilgilendirme toplantıları ile Dünya Odalar Federasyonuyla ortak etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor.



Söz konusu eylem planlarını içeren anlaşma, 1 yıl geçerli olacak.