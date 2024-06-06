Yeşil dönüşüm ile 500 milyon dolar tasarruf hedefi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İhracatın Yeşil Dönüşümü tanıtım töreninde açıklamalarda bulundu.



AB pazarında Türkiye'yi büyük bir sınavın beklediğini ifade eden Gültepe, "Yeşil Mutabakat’a uyum konusundaki kararlılığımız ve hızımız sınavdaki başarımızda belirleyici olacak. İlk aşamada karşımıza çıkacak başlıklardan birini Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) oluşturuyor. Bu düzenlemeye uymayan ihracatçılar AB pazarına ürün gönderdiklerinde ek maliyetlere katlanmak durumunda kalacak." diye konuştu.



500 MİLYON DOLAR TASARRUF HEDEFİ



Firmaların, yoğun emek gerektiren ulusal ve uluslararası standartlara uygun analizlerini yapıp, kendilerine özel raporlar oluşturabileceğini ifade eden Gültepe, şöyle devam etti:



"Karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik raporlaması hem ihracatta hem de finansman kaynaklarına erişimde birçok firma için daha şimdiden zorunlu hale getirildi. Halka açık olan ve belirli koşulları sağlayan firmalar bu raporlamaları hazırlamak zorunda. Bankalar da yeşil dönüşüm projelerine kredi vermek için bu raporlamaları görmek istiyor. GreenTİM ile firmaların raporlamaları kolayca yapabilmelerinin önünü açıyoruz. 150 bin ihracatçımızın karbon ayak izini GreenTİM Platformunda hesapladığımızda yaklaşık 500 milyon dolarlık tasarruf sağlayacağız. Hem sürdürülebilirliği hem de israfın önlenmesini konuştuğumuz bir dönemde bu ölçekte bir tasarrufun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. GreenTİM’de önceliği karbon düzenlemesinden doğrudan etkilenecek 32 bin firmamıza vereceğiz. Bu firmalarımızın hızlı bir şekilde karbon ayak izi hesaplamalarını tamamlamalarını istiyoruz."



KOBİ’LERE YÜZDE 90 HİBE DESTEĞİ



Yakın zamanda GreenTİM'e ürün karbon ayak izi ve su ayak izi hesaplama modüllerini de ekleyeceklerini bildiren Gültepe, "Platformdan elde edilen raporlar ışığında karbon emisyonlarını azaltmaları için şirketlerimize mentörlük desteği vereceğiz. TÜBİTAK tarafından yürütülen ve çözüm ortağı olduğumuz Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı bize yol gösterecek. Mentör havuzumuzu oluşturmaya başladık." açıklamasında bulundu.



Gültepe, 12 ilden 66 KOBİ ve 98 mentör başvurusu aldıklarını aktararak, "KOBİ’leri sürdürülebilirlik alanında uzman mentörlerle eşleştireceğiz. Böylece KOBİ’lerimiz, GreenTİM Platformu’nu kullanarak yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarını belirleyecekler. Ardından da mentorlarımız ile birlikte yol haritalarını çıkaracaklar. TÜBİTAK, program kapsamında KOBİ’lere, yüzde 90 oranında hibe desteği sağlayacak. Tüm ihracatçı KOBİ’lerimizi bu programlarımızdan yararlanmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.