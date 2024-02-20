Konut fiyatı en çok Hatay'da arttı

Faizler arttı, konut fiyatlarında artış hızı düştü. Buna rağmen bazı illerde yükseliş eskisi gibi devam etti.



Gayrimenkul platformu Endeksa, Ocak 2024 verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut fiyatları yüzde 73 yükseldi. Ortalama konut fiyatı 3 milyon 136 bin liraya çıktı..



İstanbul'da konut fiyat artışı yüzde 65 ile neredeyse enflasyonun altında kaldı. Kentte ortalama konut fiyatı 4 milyon 239 bin oldu. Ankara'da konut fiyatı yüzde 87 yükseldi, ortalama 2 milyon 578 bine çıktı.



En çok konutun satıldığı üçüncü il olan Antalya'da ise yıllık değer artışı yüzde 59 civarında. Kentte ortalama konut fiyatı 3 milyon 750 bin liraya yükseldi.



EN YÜKSEK ARTIŞ HATAY'DA



Konutun en fazla değerlendiği il, deprem felaketini yaşayan Hatay oldu. Konut sayısındaki azalma nedeniyle fiyatlar bir yılda yüzde 113 arttı.



Hatay'da ortalama konut fiyatı 2 milyon 845 bine çıktı. Fiyat artışında Hatay'ı yüzde 98 ile Erzurum ve yüzde 93 ile Muğla takip etti.



Erzurum'da ortalama konut fiyatı 1 milyon 865 bine, Muğla'da 7 milyon 193 bin liraya yükseldi.