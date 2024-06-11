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Kredi kartında yasal takip yüzde 42 arttı

Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı bu yılın ilk 4 ayında 600 bini geçti.

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Bireysel veya borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamaya göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde 429 bin kişi iken; aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 355 bin kişi oldu.

2024 yılı Ocak-Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 42 artarak 602 bin kişi oldu.

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