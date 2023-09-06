Kripto para milyonerleri 88 bini aştı

Uluslararası yatırım danışmanlığı firması Henley & Partners, kripto varlıklara ilişkin bir rapor yayımladı.



Toplam kripto para piyasasının değerinin 1 trilyon 180 milyar dolara ulaştığının vurgulandığı raporda, dünya genelinde 425 milyon kişinin de kripto para birimlerinden birine sahip olduğu belirtildi.



Kripto paralar mağdurlar kadar kendi zenginlerini de yarattı. Rapora göre dünyada 88 bin 200 kripto para milyoneri var. Bunların yarısı servetlerini Bitcoin aracılığı ile elde etti. Kripto paralar aracılığı ile 100 milyon doları aşan servet elde eden ise 182 kişi var. Bunların da 78'i yine yatırım olarak Bitcoin'i tercih etti.



EN ÇOK SİNGAPUR'DA BENİMSENDİ



Raporda ülkelerin kriptolara yönelik ilgisini ölçen Kripto Benimseme Endeksi'ne de yer verildi. Endekse göre en üst sırada yüzde 83,76 ile Singapur yer aldı. İsviçre yüzde 78,17 ile ikinci, Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 76,17 ile üçüncü sırada yer aldı. Onu yüzde 76 ile Hong Kong, yüzde 73,83 ile ABD, yüzde 71,83 ile Avustralya takip etti.

TÜRKİYE 24. SIRADA



Kripto Benimseme Endeksi’nde Türkiye yüzde 45.83 ile 24’üncü sırada yer aldı.

