ABD, Binance kurucusu CZ'ye izin vermedi

ABD'de federal hakim, Changpeng Zhao'nun (CZ) Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) seyahat etmesine onay vermedi. Mahkeme dosyalarına göre CZ, hayatındaki bir kişinin hastaneye kaldırılması ve ameliyatı için Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmeyi talep etti.



CZ, ABD'ye tekrar dönüşü için Binance hisselerini teminat olarak göstermeyi teklif etti. Buna rağmen mahkeme, CZ'nin ülke dışına çıkmasına izin vermedi. Zhao'nun aralık ayında BAE'ye gitme talebi de reddedilmişti.



Mahkeme hakiminin CZ'nin muazzam servetinin kaçması için risk teşkil ettiğine karar verdi.



Binance, kasım ayında ABD'deki düzenleyici kurumlarla masaya oturmuş ve 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmişti. Kara para aklama karşıtı program yürütmekten suçlu bulunan borsanın kurucusu ve eski CEO'su CZ, aktif görevinden istifa etmişti.



Zhao'nun 23 Şubat'ta hüküm giymesi beklenirken, 175 milyon dolarlık teminat ile ABD'de serbest kaldı.