AVAX (Avalanche) coin nedir? (AVAX nasıl satın alınır?)

Avalanche, merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarını, finansal varlıkları, ticaret ve diğer hizmetleri piyasaya sürmek için oluşturulan bir platformdur.



2020 yılının eylül ayından bu yana kullanılan Avalanche coin Ava Labs tarafından geliştirildi.

Avalanche özelleştirilebilir, ölçeklenebilir ve birlikte çalışabilir olarak tasarlanan kripto para seçenekleri arasında yer alıyor. Avalanche'daki her şey bir alt ağdır ve her zincir bir alt ağın parçasıdır.

Avalanche üzerinden işlemler ise 3 saniyenin altında neticelenebiliyor. Karşılaştırma açısından Ethereum'da bu süre ortalama 6 dakikayı buluyor.

AVAX COIN NASIL ALINIR?



AVAX coin alabilmek için, öncelikle Binance, Paribu, Huobi ve Bitfinex gibi uygulamalardan birine sahip olmanız gerekiyor. Tercih ettiğiniz uygulamayı akıllı telefonunuzdan indirebilirsiniz. İlk olarak borsaya TL bakiyesi atmak veya bunun yerine kullanılabilecek bir kripto para almalısınız.

