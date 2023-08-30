Bitcoin 28 bin doların üzerini gördü

ABD'de federal mahkeme, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto varlık yönetimi şirketi Grayscale'in spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunu reddetme kararını bozdu.



ABD'de geçen yıl haziran ayında, Bitcoin'e dayalı bir fon için başvuru yapılmıştı. SEC, geçen yıl haziran ayında Bitcoin'e dayalı bir ETF'nin yeterli gözetimden yoksun olduğunu öne sürerek Grayscale'in başvurusunu reddetmişti.

Grayscale ise benzer Bitcoin vadeli işlem ETF'lerini onaylarken SEC'i kendi ürününe karşı ayrımcılık yapmakla suçlayan kararını bozmak için dava açmıştı.

FON KURULMASININ ÖNÜ AÇILDI

Kararla birlikte Bitcoin borsa yatırım fonu kurulabilmesinin önü açılmış oldu.

Kararın ardından Bitcoin yüzde 7 yükselerek 28 bin 168 dolara kadar çıktı. Bitcoin 27 bin 400'ün üzerinde dengelendi.

Diğer para birimlerinde de yükselişler görüldü.