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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 10 Ağustos 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Haftaya yükseliş trendiyle başlayan kripto paralar son 24 saatte düşüşe geçti. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 10.08.2022 - 12:56 | Son Güncelleme : 10.08.2022 - 12:58

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 10 Ağustos 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte değer kaybetti.

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 15.55 itibariyle piyasalar yüzde 2.9 düşerek 1.13 trilyon dolara geriledi. 

ise son 24 saatte yüzde 2.6 düştü. BTC'nin fiyatı 23 bin 71 dolara gerilese de 23 bin dolar direncinin üzerinde kalmayı başardı. 

Ethereum'daki değer kaybı BTC'yle benzer oranda oldu. ETH'nin fiyatı yüzde 2.6 düşerek bin 696 dolara geriledi. 

Ripple ve Dogecoin de piyasa geneline benzer hareketler gösterdi. XRP yüzde 3 düşerek 36.3 cent olurken DOGE yüzde 5.1 değer kaybıyla 6.8 cente geriledi. 

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