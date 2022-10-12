Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 12 Ekim 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları dünkü düşüşün ardından son saatleri kayıpsız kapattı.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte binde 6 değer kanarak 964 milyar doları aştı.

Saat 09.50 itibariyle Bitcoin binde 4 değer kazandı. BTC'nin fiyatı 19 bin 159 doların üzerine çıktı.

Ethereum'daki artış ise BTC'ye oranla daha fazla oldu. ETH'nin fiyatı yüzde 1.4 artarak bin 298 doları gördü.

Ripple ve Dogecoin de yeşil bir performans gösterdi. XRP'nin fiyatı binde 2 artarak 49.1 cent olurken, DOGE ise yüzde 2.3 artışla 6 centin üzerinde seyretmeye başladı.

Son 24 saatte en fazla değer kazanan kripto para ise yüzde 20 artışa 6.40 dolara çıkan Huobi oldu.

ApeCoin ise yüzde 8.2 düşerek 4.7 dolara geriledi.

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