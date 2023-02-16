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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 16 Şubat 2023 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları hızla yükseldi. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 16 Şubat 2023 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları 'den aldığı güçle son 24 saatte hızla yükseldi. 

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 09.45 itibarıyla piyasalar yüzde 8,8 artarak 1,17 trilyon doları aştı.

Bitcoin ise son 24 saatte yüzde 1,6 değer kazandı. BTC'nin fiyatı 24 bin 710 doların üzerine çıkarken oiyasa hakimiyeti yüzde 40.72'yi gördü.

Ethereum da yatırımcısını sevindirdi. ETH'nin fiyatı yüzde 9,3 yükselerek 1695 doların üzerine çıktı.

Ripple ve Dogecoin cephesinde de yükseliş vardı. XRP'nin fiyatı yüzde 5 artarak 40 cent olurken, DOGE yüzde 4.2 yükselişle 9 cent barajını aştı.

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