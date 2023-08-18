Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 18 Ağustos 2023 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarında yaşanan sakinlik yerini sert bir düşüşe bıraktı.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 7.3 düşerek 1.1 trilyon doların altına geriledi.

Bitcoin ise düşüşün lokomotifi oldu. BTC yüzde 7,9 oranında değer kaybederek 26 bin 366 seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin'in son 24 saatte test ettiği en düşük seviye ise 25 bin 649 dolardı.

Ethereum da yüzde 7 değer kaybetti. ETH'nin fiyatı bin 671 dolara indi. Ripple yüzde 17'ye yakın değer kaybıyla 49 cente gerilerken, Dogecoin ise yüzde 10 dülerek 6.1 cent oldu.

DÜŞÜŞÜ MUSK MI TETİKLEDİ?

Tesla ve X'in CEO'su Elon Musk kripto para piyasalarında oldukça popüler bir isim. Son yapılan açıklamaya göre Musk'ın şirketi SpaceX, 2021 ve 2022 yıllarında 378 milyon dolarlık Bitcoin sattı. Öte yandan Musk'ın diğer şirketi Tesla'nın sahip olduğu BTC'ler ise duruyor.

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