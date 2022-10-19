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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 19 Ekim 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Dün yükselen kripto piyasalar bugün düştü. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 19 Ekim 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarındaki bir ileri bir geri hava devam ediyor.

Dün yükselen piyasaları son 24 saatte yüzde 1.8 düşerek 960 milyar dolara geriledi. 

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 9.45 itibariyle yüzde 2.1 düştü. BTC'nin fiyatı 19 bin 238 dolara geriledi. 

Ethereum'daki düşüş BTC'nin üzerinde oldu. ETH'nin fiyatı yüzde 2.9 düşerek bin 298 dolara indi. 

Ripple rakiplerine oranla daha fazla değer kaybettti. XRP'nin fiyatı yüzde 4 gerileyerek 45.6 cent oldu. 

Dogecoin cephesinde ise daha sakin bir hava hakimdi. DOGE yüzde 1 düşerek 5.9 centteki pozisyonunu korudu.  

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