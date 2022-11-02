Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 2 Kasım 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte az da olsa geriledi.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar saat 10.30 itibariyle yüzde 1.1 gerileyerek 1.05 trilyon dolara indi.

Bitcoin de piyasalarla benzer bir grafik çizdi. BTC'nin fiyatı yüzde 1.1 düşerek 20 bin 464 doları gördü.

Ethereum ise BTC'ye oranla daha fazla değer kaybetti. ETH'nin fiyatı yüzde 2.1 düşerek bin 566 dolara geldi.

Ripple ise binde 7 dülerek 45.8 cent oldu. XRP'ye oranla Dogecoin ise daha sert düştü. Günlerdir hızla yükselen DOGE'un fiyatı yüzde 5 inerek 13.7 cent oldu.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

