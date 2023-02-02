ntv.com.tr

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 2 Şubat 2023 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları Fed'in faiz kararına rağmen yükseldi. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 2 Şubat 2023 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Amerikan Merkez Bankası (Fed), dün yaptığı artırımla faizi 25 baz puan artırılarak yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti.

Faiz artırımlarının ardından genellikle düşen piyasaları bu kez yükseldi. Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 3,8 artarak 1,13 trilyon doları aştı.

Saat 09.00 itibariyle 'deki yükseliş ise yüzde 3, oldu. BTC'nin fiyatı 23 bin 867 dolara çıkarken piyasa hakimiyeti yüzde 40,7 seviyesinde geziniyor. 

Ethereum ise BTC'ye oranla daha fazla yükseldi. ETH'nin fiyatı yüzde 5,7 artış gösterdi ve 1673 dolara çıktı. 

Ripple ve Dogecoin, ETH'ye oranla daha sakin bir grafik çizdi. XRP'nin fiyatı yüzde 2,7 artarak 41,4 cente DOGE ise yüzde 1,9 artaraj 9,4 cent seviyesine geldi.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...