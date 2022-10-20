Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 20 Ekim 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto paralar piyasalarındaki değişim son 24 saatte bindelik seviyede oldu.

Coingecko'da yer alan bilgilere göre piyasalar son 24 saatte binde 6 değer kaybederek 955 milyar dolara indi.

Saat 09.40 itibariyle Bitcoin de piyasalarla benzer bir grafik çizdi. BTC binde 6 değer kaybıyla 19 bin 123 dolara geriledi.

Ethereum'daki değişiklik de bindelik düzeyde oldu. ETH'nin fiyatı binde 7 düşerek bin 289 doları gördü.

Ripple ve Dogecoin ise bindelik düzeyde de olsa rengini yeşile çevirdi. XRP'nin fiyatı binde 3 yükselerek 45.9 centte seyrederken DOGE ise binde 5 yükselerek 5.9 centte kalmaya devam ediyor.

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