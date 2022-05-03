ntv.com.tr

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 3 Mayıs 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarındaki düşüş durdu. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 03.05.2022 - 11:47

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 3 Mayıs 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Günlerdir dalgalı bir grafik çizen kripto para piyasaları son bir haftada yüzde 5 daraldı. 

Piyasaların son 24 saati ise sakin geçti. Coingecko'da yer alan verilere göre saat 11.45 itibariyle piyasalar binde 5 daralarak 1 trilyon 850 milyar doların altını gördü. 

piyasalarla benzer değer kaybı yaşadı. Fiyatı binde 5 düşen BTC 38 bin 645 dolara indi. 

Ethereum ise rakiplerinin aksine bindelik seviyede de olsa değer kazandı. ETH'nin fiyatı binde 5 yükselerek 2 bin 853 dolara çıktı. 

Son bir haftanın en çok değer kaybeden kriptoplarından olan XRP'nin düşüşü devam etti. Ripple binde 4 düşerek 62 centin aldına düştü. 

Elon Musk'ın Twitter'ı aldığını duyurmasının ardından değeri hızla yükselen Dogecoin anlaşma öncesine geri döndü. DOGE'un fiyatı binde 2 yükselerek 13 centte kalmaya devam ediyor. 

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...