Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 4 Aralık 2023 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarındaki yükseliş trendi sürüyor.

Saat 07.30 itibariyle kripto paralar son 24 saatte yüzde 2.7 yükselerek 1 trilyon 593 milyar dolar piyasa hacmine ulaştı.

Yükselişin öncüsü ise Bitcoin oldu. BTC'nin değeri yüzde 3,4 artarak 40 bin 721 dolara çıktı. Bitcoin'in toplam piyasa değeri 796 milyar dolara çıkarken, piyasa hakimiyeti ise yüzde 50 seviyesinde.

Coingecko'da yer alan verilere göre Bitcoin en son 24 Nisan 2024 tarihinde 40 bin doların üzerini görmüştü.



Devam eden aylarda düşüşünü sürdüren BTC, Kasım 2022'de 17 bin doların altına gerilemişti.

BTC'nin ardından Ethereum da yükseldi. ETH'nin fiyatı yüzde 2,8 artarak 2 bin 216 dolara çıktı.

Ripple ve Dogecoin'de de grafik yeşili gösterdi. XRP'nin fiyatı yüzde 1,6 artarak 62,9 cente, DOGE'un fiyatı ise yğzde 2,6 artarak 8,7 cente yükseldi.

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