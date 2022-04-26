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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 26 Nisan 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalar yükseldi. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Haberler - ntv.com.tr 26.04.2022 - 08:51 | Son Güncelleme : 26.04.2022 - 08:53

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 26 Nisan 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Dün akşama doğru gerileyen kripto para piyasları yeniden yükselişe geçti. Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 3.6 artarak yeniden 2 trilyon dolara yaklaştı.

Saat 08.55 itibariyle yüzde 3.9 değer kazandı. BTC'nin fiyatı 40 bin 619 dolara çıktı. 

Ethereum ise yükselişiyle BTC'yi geride bıraktı. ETH'nin fiyatı yüzde 5.2 artarak 3 bin 9 dolara geldi. 

Ripple cephesinde de  yükseliş görüldü. XRP'nin fiyatı yüzde 2.7 artarak 69 centin üzerine çıktı.

Dogecoin ise piyasalarda fırtına estirdi. DOGE'un fiyatı son 24 saatte yüzde 24.7 artarak 16 cente dayandı. DOGE piyasa hacmine göre en değerli 10 kripto paradan biri oldu. 

TWİTTER ETKİSİ

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması DOGE'u yükselten etmenlerden biri oldu. Twitter'ın yeni sahibi Musk, sıkı bir DOGE savunucusu.

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