Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarındaki hızlı yükseliş devam ediyor.

Piyasalar son 24 saatte yüzde 3,7 yükselerek 1,66 trilyon dolar büyüklüğü aştı.

Kripto paralardaki yükselişin lokomotifi Bitcoin. Günlerdir, hızla yükselen BTC saat 14.30 itibariyle yüzde 5 değer kazanarak 43 bin 658 dolara çıktı. BTC gün içerisinde 44 bin doları aşsa da o noktada tutunamadı.

BTC'nin yanısıra Ethereum'da da yükseliş vardı. ETH'nin fiyatı yüzde 2,5 artarak 2 bin 253 dolara çıktı.

Ripple son 24 saatte yüzde 1,6 yükseliş gösterdi ve 61,9 cent oldu. Dogecoin ise yatırımcısının yüzünü güldürdü. DOGE'un fiyatı yüzde 12,5 artarak 9,99 centten işlem görüyor. DOGE gün içerisinde 10 centin üzerini gördü.

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