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Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 1 Kasım 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto paralar yükselirken DOGE hızla değer kazanmaya devam ediyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 1 Kasım 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarındaki olumlu hava devam ediyor. 

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 1.4 yükselerek 1.06 trilyon doları aştı. 

Saat 10.10 itibariyle binde 7 değer kazandı. BTC'nin fiyatı 20 bin 631 doların üzerinde. 

Ethereum ise BTC'yle benzer bir grafik çizdi. Son 1 haftada yüzde 20'ye yakın kazanan ETH'nin fiyatı saat 10.10 itibariyle binde 7 artarak bin 595 dolarda seyrediyor. 

Ripple ise piyasaların gerisinden geliyor. XRP'nin fiyatı yüzde 1 artarak 45.9 centin üzerine çıktı.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından rekor yükselişe geçen Dogecoin ise yatırımcısını yine sevindirdi. 

DOGE'un fiyatı son 24 saatte yüzde 26.2 artarak 14.6 centi aştı. DOGE'un son bir haftalık artışı ise yüzde 146.5'i geçti. 

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