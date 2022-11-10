Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 10 Kasım 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Binance rakip kripto para platformu FTX'i almaktan vazgeçti. Bu haber kripto para piyasalarında sert düşüşe neden oldu.

Coingecko'da yer alan verilere göre saat 07.30 itibariyle piyasalar son 24 saatte yüzde 8.9 düşerek 863 milyar dolara geriledi.

Kripto paraların rezerv para birimi Bitcoin ise aynı süre zarfında yüzde 11.3 düştü ve 16 bin 431 dolardan işlem görüyor. Bitcoin gece saatlerinde 15 bin 663 dolara kadar düşmüştü.

Öte yandan Bitcoin'in piyasa hakimiyeti de yüzde 36.54'e geriledi. Bitcoin en son Kasım 2020'de 15 bin dolar seviyesini görmüştü.

Ethereum da BTC gibi düşüşten sert etkilendi. ETH'nin fiyatı yüzde 11 gerileyerek bin 176 dolar oldu. Ethereum gece saatlerinde bin 87 dolara kadar indi.

Ripple ve Dogecoin de düşen kripto paralar arasında yer aldı. XRP yüzde 9.6 düşerek 35.6 cente inerken DOGE ise yüzde 6.8 gerileyerek 8.1 centi gördü.

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