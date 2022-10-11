Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 11 Ekim 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte değer kaybı yaşadı. Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar yüzde 2.2 düşerek 957 milyar dolar oldu.

Saat 10.15 itibariyle Bitcoin yüzde 1.8 düştü. BTC'nin fiyatı 19 bin 52 dolar seviyelerinden işlem görürken piyasa hakimiyeti yüzde 38.16'ya çıktı.

Ethereum cephesinde de düşüş görüldü. ETH'nin fiyatı yüzde 3.1 inerek bin 1277 dolar oldu.

Ripple ve Dogecoin tarafında da fiyatlar aşağı yönlü seyretti. XRP'nin fiyatı yüzde 7.5 düşerek 48.7 cent olurken, DOGE ise yüzde 4.5 değer kaybıyla 5.9 cente indi.

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