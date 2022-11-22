Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 22 Kasım 2022 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Sam Bankman-Fried'ın kötü yönetimiyle batan FTX borsasının yarattığı dalga kripto para piyasalarını alt üst etmeye devam ediyor.

Coingecko'da yer alan verilere göre piyasalar son 24 saatte yüzde 1.8 düşerek 820 milyar dolara indi.

Saat 9.15 itibariyle Bitcoin yüzde 2.7 geriledi. BTC'nin fiyatı 15 bin 798 dolara inerken BTC gün içerisinde 15 bin 650 doların da altını gördü. Bitcoin böylece son 2 yılın en düşük seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ethereum da düşüş yaşayan kripto para birimleri arasında yer aldı. ETH'nin fiyatı yüzde 3.2 düşerek bin 98 dolar oldu.

Ripple ve Dogecoin cephelerinde de düşüş gözlemlendi. XRP'nin fiyatı yüzde 1.2 düşerek 35.4 cente gerilerken, DOGE yüzde 2.5 gerileyerek 7.5 cent seviyelerine geldi.

GENESIS GLOBAL ZORA DÜŞTÜ

FTX batışından en çok zarar gören kripto para şirketlerinden biri Genesis Global.

Şirketin 175 milyon dolardan fazla fonu FTX'te kilitli aldı. Geçen hafta çekim işlemlerini durduran Genesis, yatırımcılardan 1 milyar dolar kredi toplamaya çalıştı.

Hedeflenen kredi miktarı toplanamayınca Genesis'ten kaçış başladı ve şirket çekim işlemlerini askıya aldı. Şirket fonları bulamazsa batma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Genesis bu sene başında iflas eden Three Arrows Capital'in çöküşünden de etkilenmişti.

TAC'ın çökmeden önce Genesis Global'e 2.3 milyar dolar borcu olduğu ortaya çıkmıştı.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

