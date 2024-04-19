İsrail'den İran'a misilleme saldırısı: "İçeriden yapılmış olabilir"

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre İsrail, İran'ın içinde bazı noktaları füzelerle vurdu.

İlk olarak Amerikan ABC News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırarak verdiği İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberi, daha sonra CBS News ve CNN tarafından da takipçilerine aktarıldı.



Sadece İran değil aynı zamanda Suriye ve Irak'ta da bazı noktalar hedef alındı.

"FÜZE SALDIRISI OLMADI"

İranlı yetkililere dayandırılan haberlerde ise İran'a füze bir saldırısı olmadığı belirtildi. İranlı yetkililer, "Küçük bir saldırı oldu, püskürttük. İsfahan'da duyulan patlama İran'ın hava savunma sisteminin aktivasyonu sonucu gerçekleşti" açıklamasını yaptı.

ABD: İSRAİL VURACAĞINI ÖNCEDEN BİLDİRDİ

Dün ABD ve İsrail arasında yapılan Refah operasyonu toplantısında İsrail'in 24 veya 48 saat içinde İran'ı vuracağını ABD'ye bildirdiği belirtildi.

CNN'e konuşan ABD'li yetkili ise Biden yönetiminin İsrail'in "İran'a yönelik bu karşı saldırısına yeşil ışık yakmadığını" ve ABD'nin bölgede kapsamlı bir çatışma istemediğini söyledi.

Yetkili, İsrail'in saldırıdan önce, "İran'a yönelik sınırlı bir karşı saldırı düzenleyeceğini" perşembe günü haber verdiğini ve ABD'nin bu saldırıyı desteklemediğini kaydetti.