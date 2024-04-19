İsrail'den İran'a misilleme saldırısı: "İçeriden yapılmış olabilir"

Adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre İsrail, İran'ın içinde bazı noktaları füzelerle vurdu.
İlk olarak Amerikan ABC News kanalının ABD'li bir yetkiliye dayandırarak verdiği İsrail'in İran'a yönelik saldırı haberi, daha sonra CBS News ve CNN tarafından da takipçilerine aktarıldı.
Sadece İran değil aynı zamanda Suriye ve Irak'ta da bazı noktalar hedef alındı.
"FÜZE SALDIRISI OLMADI"
İranlı yetkililere dayandırılan haberlerde ise İran'a füze bir saldırısı olmadığı belirtildi. İranlı yetkililer, "Küçük bir saldırı oldu, püskürttük. İsfahan'da duyulan patlama İran'ın hava savunma sisteminin aktivasyonu sonucu gerçekleşti" açıklamasını yaptı.
ABD: İSRAİL VURACAĞINI ÖNCEDEN BİLDİRDİ
Dün ABD ve İsrail arasında yapılan Refah operasyonu toplantısında İsrail'in 24 veya 48 saat içinde İran'ı vuracağını ABD'ye bildirdiği belirtildi.
CNN'e konuşan ABD'li yetkili ise Biden yönetiminin İsrail'in "İran'a yönelik bu karşı saldırısına yeşil ışık yakmadığını" ve ABD'nin bölgede kapsamlı bir çatışma istemediğini söyledi.
Yetkili, İsrail'in saldırıdan önce, "İran'a yönelik sınırlı bir karşı saldırı düzenleyeceğini" perşembe günü haber verdiğini ve ABD'nin bu saldırıyı desteklemediğini kaydetti.
İSFAHAN'DA PATLAMA SESLERİ
İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin duyulduğunu açıkladı.
Devlet televizyonunun haberinde, "Haber kaynakları, İsfahan eyaletinde nispeten şiddetli patlama sesi duyulduğunu bildiriyor. Bu sesin kaynağının ne olduğu henüz açıklanmadı" ifadelerine yer verildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı da yerel kaynaklara dayandırarak, İsfahan'ın kuzeydoğusundaki Kehcavaristan şehrinde bir patlamanın duyulduğunu bildirdi.
Ajans, Kehcavaristan şehrinin, İsfahan Havalimanı'nın ve Ordu Hava Kuvvetleri'nin 8'inci Üssü'nün yakınında yer aldığı bilgisini paylaştı.
"ÜLKE İÇİNE SIZANLAR YAPTI"
İranlı bir analist ise daha sonra devlet televizyonuna yaptığı açıklamada,
mini insanısz hava araçlarının ülkenin içine sızanlar tarafından uçurulduğunu öne sürdü.
NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk, hava üssünün Devrim Muhafızları'na değil İran ordusuna ait olduğu bilgisini paylaştı. Çabuk, uzay kurumu sözcüsünün de şu açıklamasını aktardı: "Söz konusu İHA'lar kısa menzilli. Sınır ötesinden ateşlenebilecek İHA'lar değil. İran içinden ateşlenmiş olabilir."
NÜKLEER TESİSLERDE HASAR YOK
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), İsrail'in İran'a düzenlediği düşünülen saldırı sonucunda İran'ın nükleer tesislerinde herhangi bir hasar meydana gelmediğini doğruladı.
IAEA sosyal medyada yaptığı açıklamada, durumu çok yakın izlemeye ve herkese itidal çağrısı yapmaya devam ettiklerini, nükleer tesislerin askeri çatışmalarda asla hedef olmaması gerektiğini söyledi.
İran devlet televizyonu da İsfahan'dak nükleeer tesislerin etkilenmediğini veya nükleer sahaların hedef alınmadığını belirtti.
Saldırının ardından İran'da askıya alınan uçuşlar, birçok havalimanında yeniden başladı.
"ARKASINDA KİMİN OLDUĞU AÇIKLANMADI"
Saldırının ardından Reuters haber ajansına konuşan üst düzey İran'lı bir yetkili: "Acil bir misilleme planı yok, olayın arkasında kimin olduğu açıklanmadı" dedi.
Öte yandan ABD gazetesi Washington Post, İsrailli yetkililerin, İran'a yönelik saldırı gerçekleştirdiklerini doğruladığını iddia etti.
İSRAİL ORDUSU: KUZEYDE SİRENLER ÇALIYOR
İsrail'in İran'a karşı başlattığı misilleme saldırısının ardından İsrail ordusundan da bir açıklama geldi.
İsrail ordusu Kuzey İsrail'de sirenlerin çaldığını açıkladı.
İSRAiLLİ BAKANDAN "ZAYIF!" PAYLAŞIMI
İsrail'in aşırı sağcı Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, saldırıyla ilgili haberlerin ardından sosyal medya platformu X'te tek kelimelik bir paylaşım yaptı. Ben Gvir, paylaşımda, "Zayıf!" ifadesini kullandı.
SURİYE'DE MADDİ KAYIP YAŞANDI
Suriye devlet haber ajansı, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki hava savunma mevzilerine yönelik saldırısının maddi kayıplara yol açtığını duyurdu.
İsrail'in İran'la birlikte Suriye ve Irak'a da saldırdığı bildirilmişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Gündem
- İran
- İsrail
- Haber
- Abd
- Son Dakika Haberleri