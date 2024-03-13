Bitcoin rekor tazeledi

Küresel piyasalardaki pozitif hava kripto paraları da etkiledi. ABD enflasyon rakamları faiz indirimlerine ilişkin beklentilerini değiştirmedi. Bu durum riskli varlıklara olan ilginin devam etmesine neden oldu.



Kripto piyasasının en büyük varlığı Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3'e yakın yükselişle 73 bin doları aştı. Ethereum, 4 bin 100 dolara kadar yükseldi.



Bitcoin, gün içerisinde en yüksek 73 bin 660 doları gördü. Ethereum, 4 bin 94 dolar civarına kadar çıktı. Kripto para piyasasına para girişleri de devam etti. Toplam piyasa hacmi 2,77 trilyon doları gördü.



Küresel piyasalarda ABD enflasyon rakamları fiyatlandı. ABD'de enflasyon şubatta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.



Enflasyon rakamları, Fed'in faiz indirimlerine haziranda başlayacağı beklentilerini sınırlı etkiledi.



Diğer taraftan spot Bitcoin ETF'lerine girişler hız kesmedi. BitMEX Research verilerine göre 12 Mart'ta net spot bitcoin ETF girişleri 1 milyar doların üzerine çıktı. Blackrock'un ETF ürünü, 849 milyon dolarlık rekor giriş gördü.



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