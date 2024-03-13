TBMM’ye birbirinden ilginç başvurular: "Bitcoin resmi para birimi olsun, muhtarlıklar kapatılsın"
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu’na 28’inci Yasama Dönemi’nde 7 bini aşkın başvuru yapıldı. Başvurular arasında birbirinden ilginç talepler de yer aldı. Bir vatandaş, Bitcoin’in resmi para birimi olarak kabul edilmesini isterken, bir başka vatandaş ise muhtarlıkların kapatılmasını istedi. Başvurular birinde ise Pi sayısıyla ilgili tezini sınamak isteyen bir vatandaşın TBMM’den yardım istedi.
TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan başvurular arasında ilginç talepler de yer aldı. Pi sayısıyla ilgili tezini sınamak için yardım isteyen, kağıt ve madeni paraların tedavülden kaldırılarak nakit ödeme uygulamasının sonlandırılmasını öneren vatandaşlar da komisyona dilekçe gönderdi.