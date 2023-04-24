Bitcoin yarılanmayla 50 bin dolar olur mu? (Halving nedir?)

Kripto para analistlerine göre Bitcoin, yeni jetonların arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci ile birlikte gelecek yıl 50 bin doların üzerini getirebilecek bir rallinin başlangıcında olabilir.



En büyük kripto para birimi Bitcoin, 2022 yılında yaşadığı sert kayıpların ardından, 31 Aralık’tan bu yana yüzde 70 ile bir toparlanma yaşamış durumda.



Bloomberg Intelligence ve Matrixport’a göre, şu anda 30 bin dolar seviyesini aşıp üzerine kalmakta zorlanan Bitcoin, yarılanma ile en az yüzde 78’lik bir yükselişi tetikleme potansiyeline sahip. Yarılanma ile Bitcoin madencilerinin üretimleri karşılığında aldıkları jeton miktarı yarıya iniyor. Dört yılda bir gerçekleşen yarılanma, Nisan 2024 civarında gerçekleşecek ve Bitcoin arzını 21 milyon token ile sınırlama sürecinin bir parçası olacak.



Bitcoin, son üç yarılanmanın her birinin ardından rekor seviyelere yükseldi.



BLOOMBERG INTELLİGENCE: 50 BİN DOLARA ULAŞABİLİR



Bloomberg Intelligence Analisti Jamie Douglas Coutts, yaklaşan yarılanmanın, önceki döngüler ışığında yüzde 50 oranında fiyatlanmış durumda olduğunu belirtiyor.



Coutts, Bitcoin’in Nisan 2024’e kadar 50 bin dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. “Bitcoin döngüleri, yarılanmadan yaklaşık 12-18 ay önce dip yapıyor” diyen Coutts, mevcut döngü yapısının geçmiştekilerle benzerlik gösterdiğini belirtiyor.



Matrixport Araştırma Direktörü Markus Thielen de Bitcoin’in Nisan 2024’e kadar 65 bin 623 dolar civarında olacağını hesaplıyor.



HALVİNG (YARILANMA) NEDİR?

Halving kelime anlamı olarak “yarılanma” demektir. Madencilik ile üretilen kripto para birimlerinde madencilik üretiminde blok başına düşen ödülün belirli aralıklarla yarıya düşürülmesini ifade eder.