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Bitcoin'de düşüş sürüyor

Mart ayında rekor tazeleyen Bitcoin'de düşüş sürüyor. 73 bin 800 doları gören en büyük kripto para birimi, 61 bin dolara kadar geriledi.

Bitcoin'de düşüş sürüyor
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yatırım fonlarından başlayan sert para çıkışları, Fed'den faiz indirim beklentilerinin ötelenmesi Bitcoin'de satış baskısını artırdı.

Mart ayında 73 bin 800 dolar ile rekor tazeleyen Bitcoin, 61 bin dolarlı seviyelere geri çekildi.

Bitcoin 60 bin dolarlı seviyelerde tutunma mücadelesini sürdürürken, diğer kripto paralarda da görünüm zayıfladı.

Sadece 18 Mart'ta Bitcoin yatırım fonlarından net çıkış 326 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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